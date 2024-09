Bret Hart | Incontrare Triple H è sempre un piacere

Leggi tutta la notizia su zonawrestling

(Di giovedì 12 settembre 2024) Il WWE Hall of Famerha fatto un ritorno speciale a Monday Night Raw a Calgary la scorsa settimana, segnando un emozionante ritorno a casa per “The Hitman”. Le emozioni non erano solo davanti alle telecamere, ma anche dietro le quinte, doveha incontratoH, la mente creativa dietro il prodotto attuale della WWE. I due non andavano esattamente d’accordo quando erano wrestler attivi, ma entrambi si sono detti felici di rivedersi. In un’intervista nel backstage caricata dalla WWE,ha riflettuto sulla sua apparizione e su quanto fosse significativo tornare nello stesso edificio dove sono nate molte delle sue prime memorie legate al wrestling. “Calgary risale ai tempi in cui avevo 18, 19 anni e lottavo. È un edificio molto speciale e potente per me entrare lì” ha condiviso