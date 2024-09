Ance incertezza su regole edilizia pesa su imprese e famiglie

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di giovedì 12 settembre 2024) La situazione divenutasi a creare nel corso degli ultimi mesi sull'interpretazione di alcuneurbanistiche ed edilizie nazionali "sta determinando effetti fortemente negativi in tutto il Paese e rischia di provocare una battuta d'arresto delle già timide politiche di rigenerazione delle città in Italia". Lo afferma l'spiegando, in audizione alla commissione Ambiente della Camera sul cosiddetto ddl 'salva Milano', che "le conseguenze di questasul mercato abitativo e immobiliare, per la mancanza di garanzia e di tempistica certa per l'esecuzione degli interventi, sono rilevanti e riguardano non solo, professionisti e tutta la filiera delle costruzioni, ma anche le".