All’Astoria le nostre chat diventano uno spettacolo teatrale

(Di giovedì 12 settembre 2024) Il festival Le città visibili di Rimini si prepara per il gran finale. La rassegna porta in scena in questi giorni gli ultimi spettacoli dell’edizione 2024, che si concluderà domenica. Questa sera alle 21.30 all’ex cinema Astoria il sipario si apre per Il teatropostaggio da un milione di dollari. Il palco si trasforma in un’enormedi gruppo, in cui il pubblico può solo leggere i messaggi senza rispondere: a scrivere ci penseranno gli stessi attori. Loanalizza il nuovo linguaggio comunicativo dei giovani che sempre di più si trova a passare attraverso i messaggi e i social network. Domani si restacon Ruggine e paillettes (sipario 21,30),in francese sovratitolato in italiano.