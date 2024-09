Alcaraz sulle orme di Sinner | confessione inaspettata

Leggi tutta la notizia su ilveggente

(Di giovedì 12 settembre 2024) Carlosha rilasciato una dichiarazione del tuttoche c’entra con Jannik: ha deciso, farà in questo modo. Nello scorso mese di dicembre, Jannikè stato insignito di un titolo piuttosto importante. Non di re di questa o di quella città, ma di amico della Formula 1. Lui, che ama i motori in maniera viscerale, si è impegnato, da quel momento in poi, a promuovere e diffondere il fascino dell’automobilismo con tutti i mezzi possibili. Carlosè appassionatissimo di F1 (LaPresse) – Ilveggente.itLo fa ogni volta che c’è un Gran Premio, indipendentemente da questo status, perché poche cose gli piacciono quanto veder duellare due piloti in prossimità del traguardo. Forse perché gli ricorda l’ebbrezza dei match point, la corsa al break decisivo e alla vittoria. Sta di fatto che questo non è il solo modo in cui si è legato al Circus.