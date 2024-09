Abusi sessuali contro la mascotte dell’Espanyol | condannato l’ex Celta Vigo Hugo Mallo

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 12 settembre 2024) Giudicato colpevole pernei confronti dellaavversaria. Cinque anni dopo la denuncia, il post partita di Espanyol–è costato caro al. Il calciatore è statoa 20 mesi di carcere e dovrà pagare varie multe e danni morali. I fatti risalgono al 2019: secondo il tribunale di Barcellona e le testimonianze della vittima,– attualmente all’Aris Salonicco – ha palpeggiato la donna che lavorava comedurante il saluto finale al centro del campo.has been found guilty of sexuallyng Espanyol’s team mascot in 2019. The exdefender will have to pay a total of €1,000 plus interest over the next 20 months. pic.twitter.