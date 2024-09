WTA Guadalajara 2024 | Lucrezia Stefanini vola rischia poi batte Ana Sofia Sanchez e va al secondo turno

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di mercoledì 11 settembre 2024) Brividi a volontà sul Grandstand, teatro del primodel WTA 500 ditrae Ana. La toscana, infatti, prima fa quel che vuole della messicana, poi va in blackout, quindi si riprende e vince per 6-0 3-6 6-2, guadagnando ile anche punti importanti in classifica WTA, che le permettono di riavvicinare le prime 150. Ora però arriva una questione decisamente più complicata: la ceca Marie Bouzkova. Il primo set è emblematico per la sua partenza: 12 punti a 1 e la sensazione chepossa semplicemente fare ciò che vuole, soprattutto negli angoli e con il rovescio.qualche iniziativa estemporanea la tira fuori, ma sono poche rispetto alle occasioni in cui, anche per disabitudine a giocare a livelli più alti, perde anche in modo banale i colpi. Il 6-0 arriva così, e senza discussioni.