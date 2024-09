Tropico il nuovo singolo è Gangsta Story con il producer Dat Boi Dee

Leggi tutta la notizia su spettacolo.eu

(Di mercoledì 11 settembre 2024)collabora con il produttore napoletano Dat Boi Dee nelUna collaborazione che incarna il meglio della Napoli di oggi. Da una parte l’interpretazione, le parole e le melodie inconfondibili di, il progetto solista di Davide Petrella, che ha firmato alcune delle hit più importanti dell’ultimo decennio, dall’altra le atmosfere fresche e all’avanguardia di Dat Boi Dee, ilhip hop che ha gettato le basi per il sound di Geolier e della nuova scena partenopea. Il risultato è, un brano trascinante in lingua napoletana che sancisce la prima collaborazione ufficiale tra i due artisti e che sarà disponibile in radio e su tutte le piattaforme digitali da venerdì 13 settembre via Dischi Numero Uno.