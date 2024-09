Tre giorni coi prodotti da tutta Europa

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di mercoledì 11 settembre 2024) Torna il ‘Mercato europeo dei sapori d’’ per la XXI° edizione, da venerdì a domenica in piazza Andrea Costa con sapori, profumi eprovenienti da. Ieri la presentazione in Comune col vicesindaco Gianni Grandu, l’assessore Mirko Boschetti, il presidente di Confcommercio Cervia Nazario Fantini e il presidente Fiva Cervia Guido Guidazzi. Nel corso delle tre giornate si potrà passeggiare tra stand enogastronomici,artigianali e partecipare agli eventi collaterali. Oltre 100 commercianti ambulanti provenienti dae dalle regioni italiane si danno appuntamentoin città con idi gastronomia e artigianato dei loro luoghi d’origine. In questa edizione è stata organizzata una mattinata in ricordo dell’ex segretario generale Armando Zelli, recentemente scomparso.