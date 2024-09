Tpl a Fiumicino Caroccia | Parte domani la nuova linea 5 bis

Leggi tutta la notizia su ilfaroonline

(Di mercoledì 11 settembre 2024), 11 settembre 2024 – “È prevista per, 12 settembre 2024, lanza della5 bis che fungerà da supporto alla5 di collegamento con gli istituti di Ostia”. Lo annuncia l’Assessore all’Edilizia, Trasporto Pubblico Locale e Ater Angelo. Percorso e fasce orarie “Il potenziamento nasce per venire incontro alle esigenze degli alunni del nostro territorio iscritti presso gli istituti di Ostia. Il percorso dellasarà il seguente:nza dalla stazione diParco Leonardo, Via Coni Zugna, via di Villa Guglielmi, viale Traiano, via Giorgio Giorgis, Via del Faro, via Bezzi (istituto Paolo Baffi), via Trincea delle Frasche, Via dei Romagnoli e si dirigerà poi verso i licei di Ostia.