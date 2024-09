Temptation Island 2024 settembre Antonio su Titty | ho mentito sulle motivazioni forse non la amo più | Video Witty Tv

Leggi tutta la notizia su superguidatv

(Di mercoledì 11 settembre 2024) A, le rivelazioni dilasciano senza parole la fidanzata. Cosa è successo?, la verità disuLa prima puntata diregala l’ennesimo colpo di scena con la coppia formata da. Tutto ha inizio quantoconfessa alle telecamere: «hodi, voglio cominciare dalla verità. Se avessi raccontato tutto anon mi avrebbe fatto parlare, mi chiudo in me stesso. Lei è aggressiva, ha una mentalità chiusa. La verità è che la fiamma che all’inizio è scoppiata, giorno dopo giorno, sta sparando. Non sono più sicuro dei sentimenti che provo nei suoi confronti. Il suo atteggiamento mi ha spento e mi sta spegnendo sempre di più.