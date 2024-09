Stabilimento San Carlo ancora al palo

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di mercoledì 11 settembre 2024) Se i lavori del Data center proseguono, èalil progetto della San, il noto marchio degli snack che in più occasioni si è detto intenzionato a realizzare a Melegnano unoproduttivo, comprensivo di un magazzino e una zona a uffici. L’area dove dovrebbero sorgere gli edifici, in via Carpiano di fronte al costruendo Data center, ha oggi le sembianze di un campo incolto, dove la vegetazione ha ormai preso il sopravvento. Sulla base della convenzione urbanistica firmata col Comune, la società ha tempo fino al 2034 per far decollare l’intervento. Ma al momento tutto tace. Una delle ipotesi è che alla base dello stallo ci siano anche i subentrati dissapori tra gli eredi dell’azienda, figli dello storico patròn Alberto Vitaloni.