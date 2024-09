Scontro Berlinguer vs Boccia

Leggi tutta la notizia su davidemaggio

(Di mercoledì 11 settembre 2024) Maria Rosariaha dato forfait a Bianca, che in diretta non ha escluso la possibilità di avere la donna ospite la prossima settimana a E’ Sempre Cartabianca. Tra le due, però, ora è. L’accusa di Maria RosariaHo subito percepito chiaramente che non c’era l’intenzione di ascoltare la verità, ma piuttosto di trasformare il tutto in un dibattito politico e in gossip attacca lasu Instagram, sostenendo di essere stata trattenuta dietro le quinte della trasmissione di Rete 4 contro la sua volontà: sono stata trattenuta nel camerino dalla insistente e reiterata volontà di farmi partecipare alla trasmissione e quindi contro la mia volontà avendo dichiarato sin da subito la volontà di andare via.