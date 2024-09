Sarri Non vedo l ‘ora di ritornare

Leggi tutta la notizia su terzotemponapoli

" Nondi" Milan? Brutto parlarne ora, rispetto Fonseca". Mauriziosi racconta fra passato, presente e futuro. L'allenatore ex Lazio, Juventus, Chelsea, Napoli ed Empoli ha dichiarato in un'intervista alla Gazzetta dello Sport: "Con l'inizio della nuova stagione, mi è cresciuta forte la voglia di esserci dentro, di tornare in campo. Spero prima di gennaio. Dipenderà dalle situazioni, dalle offerte che riceverò, dalle motivazioni. Dalla telefonata che mi trasmetterà più adrenalina". "Non miall'ultimo ballo! Ho ancora voglia di allenare e penso di essere nelle condizioni di poter dare qualcosa. È vero che in questo momento vanno di moda i giovani, ma lo scorso anno le tre coppe europee sono state vinte da tecnici della mia età: Ancelotti in Champions, Gasperini in Europa League e Mendilibar in Conference. Idem De la Fuente, c.t.