Ricorso contro Sinner la Wada prende tempo

(Di mercoledì 11 settembre 2024) Ci vorranno ancora almeno un paio di settimane, per mettere la parola fine sulla vicenda Clostebol. Ieri a un certo punto alla notizia arrivata dal Tas di Losanna ci eravamo tutti aggrappati con la stessa determinazione che usa un Kyrgios con le polemiche gratuite, per capirci: ildella, l’agenzia mondiale antidoping, non è arrivato entro la mezzanotte di lunedì, quindi sono scaduti i termini (21 giorni dal 19 agosto) e Jannikè definitivamente libero. Sbagliato, era un’illusione ottica., atteso in Italia in questi giorni e domenica a Bologna come spettatore alla Davis, dovrà aspettare probabilmente fino alla fine di settembre, per sapere se laha intenzione di faroppure no. Onestamente, sarebbe molto strano se questo accadesse, come spiegheremo più avanti, ma non si può mai dire.