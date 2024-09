Processo degli orrori | allevatore accusato di aver ucciso due donne e di averle date in pasto ai maiali

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di mercoledì 11 settembre 2024) Una storia tremenda che supera ogni limite di crudeltà sta causando una violentissima protesta di piazza. Una sollevazione che coinvolge la popolazione civile e le forze politiche, che per una volta hanno deciso di sfilare insieme alla gente comune in occasione di unche sta sconvolgendo il Sudafrica. DISCRIMINAZIONI E VIOLENZE Il Paese, nonstante la fine dell’apartheid, risente ancora di profonde discriminazioni ai danni della popolazione di colore e di frequenti episodi di sfruttamento dei lavoratori agricoli. Il tasso di criminalità violenta nella terra che diede i natali a Nelson Mandela è fuori controllo. In questo clima, è cominciato un procedimento giudiziario che vede tre uomini accusati di un crimine agghiacciante per le sue assurde motivazioni e la modalità con cui è stato perpetrato.