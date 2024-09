Presta e Dose alla risata E’ il giorno del Ruggito

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di mercoledì 11 settembre 2024) Contorovescia per la V edizione del Festival dellaa Lucca sabato e domenica a Villa Bottini (in via Elisa), con i grandi nomi della comicità: Ubaldo Pantani, Marcoe Antonello(Ildel Coniglio), e Loris Fabiani in arte Lunanzio con appuntamenti ad ingresso gratuito (prenotazione obbligatoria via e-mail a: [email protected] indicando l’evento, nome e cognome e tel. n di partecipanti). La manifestazione, che ha ottenuto il patrocinio e il sostegno del Comune di Lucca e della Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca, è inserita nel calendario degli eventi “Vivi Lucca” e vede già “sold out” l’incontro di apertura del 14 settembre, con Marcoe Antonello(Radio Rai2 “Ildel Coniglio”), condotto da Vanni Baldini.