Polizia locale sereno dopo la bufera La sospensione del taser però resta

(Di mercoledì 11 settembre 2024) Creare le condizioni di lavoro perché indossare la divisa dellaa Pavia, sia ancora appetibile. Ne hanno parlato ieri i sindacalisti della UilFpl e l’assessore allaRodolfo Faldini in un incontro convocato la scorsa settimana, quando gli agenti avevano proclamato uno sciopero. Diverse le rivendicazioni portate al tavolo che vanno dalle difficoltà da tempo esistenti in particolare sui turni di lavoro, la rotazione e le richieste di fruizione ferie, oltre alla mancata turnazione del personale destinato alla viabilità. "Il mito del posto fisso non esiste più - ha detto il coordinatore provinciale dellaGiovanni Latiano -, all’ultimo concorso hanno partecipato una settantina di persone. E chi abita tra Pavia e Milano spesso preferisce lavorare a Milano, mentre altri optano per i centri più piccoli della provincia".