Nomine ATA in soli due giorni a Pisa grazie alla procedura GIA Graduatorie Incarichi Annuali | ecco come funziona

Leggi tutta la notizia su orizzontescuola

(Di mercoledì 11 settembre 2024) Anche per quest’anno scolastico 2024/2025 perledel personale ATA (dadei 24 mesi, dm 75, terze fasce d’istituto) non hanno rappresentano un problema. In meno di duegli organizzatori della nomina centralizzata (USR, SCUOLE DELLA RETENA, ORGANIZZAZIONE SINDACALI) hanno individuato e nominato 450 persone nei vari profili ata (assistenti tecnici, assistenti amministrativi e collaboratori scolastici). L'articoloATA indueGIA ():