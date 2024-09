Muore mentre porta un fiore a Giulia Cecchettin | la tragedia in moto

Leggi tutta la notizia su tvzap

(Di mercoledì 11 settembre 2024) Social.un: lain. L’omicidio diè avvenuto in Italia l’11 novembre 2023. L’uccisione della studentessa di 22 anni da parte del suo ex fidanzato Filippo Turetta ha suscitato notevole indignazione, generando manifestazioni pubbliche e stimolando un vasto dibattito sul tema del femminicidio, con sua sorella comevoce. In molti si recano sul luogo del ritrovamente del corpo perrle une proprio in queste ore unciclista è mortocercava di compiere questo gesto.