Ma che ha fatto al viso? Alberto Matano dubbio ritocchino | fioccano i commenti

Leggi tutta la notizia su caffeinamagazine

(Di mercoledì 11 settembre 2024) Torna la vita in diretta e torna anche. Il conduttore, amatissimo, è stato preso di mira per un presunto. Il gossip è scoppiato sui social dove isono fioccati. Il giornalista, da parte sua, per ora non risponde. Eppure tempo fa aveva spiegato di non essere contrario ai ritocchi, a chi aveva avanzato dubbi sulla sua capigliatura (e ad un trapianto di capelli), aveva spiegato che per un uomo di spettacolo l’aspetto è prioritario. >> “Avete sentito?”.spara il fuoco, Myrta Merlino e Pier Silvio Berlusconi annientati, del resto. È ormai una fuoriclasse Rai ed ha avuto negli anni scorsi anche l’investitura di Mara Venier. Per il futuro di Domenica in, quando arriverà il momento della pensione, Venier aveva detto di avere le idee chiare. “Il mio successero?. Lui sarebbe perfetto.