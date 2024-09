LIVE Ciclismo femminile cronometro Europei 2024 in DIRETTA | Kopecky in testa al primo intermedio 5 atlete in 11? c’è Guazzini

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di mercoledì 11 settembre 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADELLAMASCHILE DEGLIDIDALLE 16.30 15.59 Tra iled il secondo settoreha perso 7 secondi da Van Dijk. 15.58 Seconda posizione provvisoria peral secondo intertempo. L’azzurra è transitata in 24:58.57 con 14.48? di ritardo da Van Dijk. 15.57 Dana Rozlapa chiude la propria prova in 41:23.35. La lettone è la prima atleta ad arrivare nonostante sia partita come quinta. 15.54 Van Dijk ha preso e superato un paio di. L’olandese è stata la prima delle big a partire. 15.53 Queste le prime 10 posizioni alintertempo: 1Lotte 13.25,32 0.00,00 46.491 2 SCHWEINBERGER Christina 13.28,00 0.02,68 46.337 3 VAN DIJK Ellen 13.28,87 0.03,55 46.2874Vittoria 13.35,76 0.10,44 45.896 5 MARKUS Riejanne 13.36,72 0.11,40 45.842 6 AALERUD Katrine 13.44,04 0.18,72 45.