Il colibrì I fratelli Corsaro The good doctor o Chi l’ha visto? La tv dell’11 settembre

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di mercoledì 11 settembre 2024) Per la prima serata in tv, mercoledì 11, su RaiUno alle 21.25 andrà in onda il film “Il”, con Pierfrancesco Favino, Kasia Smutniak, Bérénice Bejo, Laura Morante, Nanni Moretti e Sergio Albelli. E’ al mare che Marco Carrera, “Il”, conosce Luisa Lattes, una ragazzina bellissima e inconsueta. Un amore che mai verrà consumato e mai si spegnerà, per tutta la vita. La sua vita coniugale è un’altra, a Roma, insieme a Marina e alla figlia Adele. Marco torna a Firenze sbalzato via da un destino implacabile, che lo sottopone a prove durissime. A proteggerlo dagli urti più violenti trova Daniele Carradori, lo psicoanalista di Marina, che gli insegnerà come accogliere i cambi di rotta più inaspettati Su RaiDue alle 21.20 l’appuntamento è con la serie “The”. Verranno proposti due episodi dal titolo: “Un cuore per due” e “La scommessa”.