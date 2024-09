Grumo Nevano | controlli nelle Case Famiglia un denunciato

Leggi tutta la notizia su puntomagazine

(Di mercoledì 11 settembre 2024) Controllata una “Casa” a. Accertata la mancanza delle visite mediche ai dipendenti e il mancato aggiornamento del Documento di Valutazione dei Rischi Ai Carabinieri della locale stazione, grazie al prezioso contributo del Nil e del Nas di Napoli, hanno effettuato un controllo in una casa. A darne notizia una comunicazione del Comando Provinciale Carabinieri di Napoliil responsabile della struttura, per lui anche sanzioni per un totale di 18mila euro.I militari dell’Arma hanno accertato e contestato l’omessa visita medica dei lavoratori e la loro non formazione e il mancato aggiornamento del Documento Valutazione Rischi relativo alla sicurezza. I Carabinieri informano che iproseguiranno anche nei prossimi giorni.