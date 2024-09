FIGC ufficializzati i nuovi tecnici Uefa A | c’è Ribery il figlio di Pioli col massimo dei voti

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di mercoledì 11 settembre 2024) Ci sono nomi illustri tra iallenatoriA,oggi dalla. I neohanno seguito tra giugno e luglio – per un totale di 192 ore di programma didattico – i corsi e adesso con questa qualifica, che rappresenta la seconda abilitazione massima per un allenatore riconosciuta a livello europeo, potranno guidare tutte le giovanili (incluse le Primavera), tutte le squadre femminili e le prime squadre maschili fino alla Serie C inclusa. Presente l’ex fuoriclasse del Bayern e della Francia, con le parentesi italiane a Firenze e Salerno, Franck. Tra i promossi anche due ex azzurri come Domenico Criscito e Alessandro Diamanti e l’ex azzurra ‘ragazza mondiale’ nel 2019, Rosalia Pipitone. Tra i nomi anche quello di Samir Handanovic, ex portiere di Udinese e Inter.