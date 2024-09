Festival di fotografia a Savignano sul Rubicone Dal 13 al 29 settembre

Leggi tutta la notizia su udine20

(Di mercoledì 11 settembre 2024) ATLAS, un atlante visivo sulla contemporaneità. Inizia venerdì 13con la cerimonia inaugurale alle 18 in piazza Borghesi la 33a edizione deldidisul, diretto per il terzo anno dal fotografo Alex Majoli, e ispirato dall’enciclopedico atlante della memoria delle immagini, Bilderatlas Mnemosyne, dello storico dell’arte e critico tedesco Aby Warburg (Amburgo, 1866-1929). Dal 13 al 292024 – nei weekend del 13-15, 21-22 e 28-29– ATLAS porterà asul(Forlì-Cesena) mostre di autori nazionali e internazionali, incontri, letture portfolio, laboratori e ricerche sul tema, ampio e dalle mille letture possibili, dell’archivio. Tema che ricorre proprio nell’anno in cui è stata inaugurata asulla casa della, la fototeca comunale “Marco Pesaresi”.