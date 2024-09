Davis il ’giramondo’ del parquet | Cento saremo la rivelazione

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di mercoledì 11 settembre 2024) "Si adatterà rapidamente, sarà una delle sorprese del campionato". Così Terry Henderson, qualche giorno fa sulle nostre pagine, nel descrivere Stacy, l’ala forte che ha occupato lo slot lasciato libero da Nique Archie, che in estate ha fatto le valige e salutato dopo due stagioni la Benedetto. Un giocatore tutto da scoprire il nativo di San Diego, 30 anni il prossimo 11 ottobre, leggenda del suo college di appartenenza, Pepperdine, dove è leader di sempre per punti segnati e nella top 3 dei rimbalzisti, nominato per tre stagioni consecutive nel miglior quintetto della West Coast Conference. Quattro atipico, abile nell’attaccare dal palleggio,sarà un esordiente assoluto nel nostro campionato, dopo aver girato il mondo: Francia, Polonia, Ungheria, Finlandia, Slovacchia, Messico e Giappone.