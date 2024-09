Coppa Davis 2024 dove si vedono in TV le gare dell’Italia campione in carica?

Leggi tutta la notizia su cultweb

(Di mercoledì 11 settembre 2024) Torna la, il più importante torneo tennistico per nazionali. E oggi, nelle finals di Bologna, l’Italia scenderà in campo da detentrice del trofeo. Gli azzurri allenati da Filippo Volandri sfidano il Brasile all’Unipol Arena di Casalecchio di Reno, nel primo match del girone A (ore 15). Questa e tutte le altresi potranno vedere in chiaro su Raidue (fino alle 19.40, poi bisogna passare su Rai Sport) e in streaming su Rai Play e SuperTennis. Le partite si possono vedere anche su Sky Sport Uno, Sky Sport Tennis e in streaming su Sky Go e Now. Nello stesso girone A dovremo affrontare poi il Belgio e l’Olanda, rispettivamente il 13 e 15 settembre. Nel gruppo B si sfideranno Australia, Francia, Spagna e Repubblica Ceca, condisputate a Valencia. Nel gruppo C, invece, toccherà a Germania, USA, Cile e Slovacchia, congiocate a Zhuhai.