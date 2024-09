Calciomercato Balotelli | Su di me tante invenzioni presto chiarirò tutto

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di mercoledì 11 settembre 2024) “Ho notato che negli ultimi tempi ci sonosu di me. L’unica cosa che faccio è allenarmi e stare pronto per ovunque andrò a giocare. Moltoparlerò e metterò in chiaro, l’imporper me è allenarmi e stare sereno. Giornali, squadre, persone continuano a inventarsi caz***e, ma ci tenevo a dire che moltofarò un’intervista. Tempo al tempo”. Così Mariosui propri social rispondendo alle ultime indiscrezioni legate al suo futuro.: “Su di me” SportFace.