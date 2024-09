Ballando con le stelle 2024 le coppie in gara | Federica Nargi farà esplodere la pista con Luca Favilla

Leggi tutta la notizia su dilei

(Di mercoledì 11 settembre 2024) La stagione televisiva/2025 ha già avuto avvio con la prima puntata di diversi programmi televisivi molto noti, ma altre produzioni molto amate dai telespettatori stanno ancora scaldando i motori. Tra queste anchecon le, il cui primo episodio verrà mandato in onda sabato 28 settembre, come sempre, nella prima serata di Rai Uno. Il cast dei concorrenti di questa stagione del dancing show è stato già reso noto e, tra di loro, ci sono nomi molto attesi come Sonia Bruganelli,Pellegrini. Di recente alla lista dei volti noti che saranno protagonisti dicon le, si è aggiunto anche quello di Anna Lou Castoldi, figlia di Morgan e Asia Argento.