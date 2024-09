Assalto al bancomat con la tecnica della marmotta | ladri in fuga

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di mercoledì 11 settembre 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoQuesta notta, un ordigno è stato fatto esplodere allo sportello automatico –filialeBanca BCC di Flumeri in via Piazza, con la cosiddetta “”(partequale è stata rinvenuta a circa 50mt di distanza sulla pubblica strada). I malfattori, dopo aver sottratto il denaro contante contenuto nello sportello, si sono dati a precipitosafacendo perdere le proprie tracce. Ancora da quantificare il bottino. Sul posto sono immediatamente intervenuti i CarabinieriCompagnia di Ariano Irpino, che stanno eseguendo i rilievi anche con il supporto degli artificieri. Le indagini sono in corso. L'articoloalcon la”:inproviene da Anteprima24.it.