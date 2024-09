Alex Belli rinuncia la conduzione di un reality | il suo comunicato e la grave denuncia

Leggi tutta la notizia su anticipazionitv

(Di mercoledì 11 settembre 2024)ha preso una forte decisione lavorativa, dopo aver annunciato di recente il tanto atteso ritorno nel mondo dello spettacolo a seguito del Grande Fratello vip 6. L’ex attore di Centovetrine viene oggi ricorro per essere stato al centro del triangolo in amore nella Casa più spiata d’Italia insieme alla coinquilina Soleil Sorge e la promessa sposa Delia Duran. E mentre a grande richiesta il web lo vorrebbe vedere ancora neldei gieffini lui perde il nuovo lavoro in agenda con tanto di messaggio choc, che potrebbe anticiparne comunque un rientro in TV.dice addio alladel format: la rivelazione É unparticolarmente in difficoltà quello che trapela tra le parole che lui stesso rilascia a mezzo mediatico, rispetto alla perdita del nuovo lavoro in programma alla