Wta Monastir 2024 | netta vittoria per Bronzetti travolta Galfi al primo turno

6-2 6-1 in 1h19? di gioco. Non poteva sperare in un esordio migliore Lucia, che ha annientato Dalmanel match valido per ildel WTA 250 di. La giocatrice azzurra è stata chirurgica nelset, annullando sei palle break e convertendone due, mentre nel secondo parziale non c'è stata storia al punto cheavrebbe potuto chiudere persino con un bagel. Il continente africano continua dunque a portare bene a Lucia, che dopo il titolo conquistato nel 2023 a Rabat (in Marocco), spera di fare strada anche sul cemento tunisino. La sua prossima avversaria sarà la vincente del match Li-Mladenovic.