Vediamo cosa sapete fare | Zlatan Ibrahimovic annuncia Fedez nella Kings League di Piqué Il rapper criticato nel video di presentazione sui social

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di martedì 10 settembre 2024) È ufficiale: ci sarà ancheprossimaItalia. Ilmilanese è statoto con uninsieme a. Non è ancora stato svelato il suo ruolocompetizione creata dall’ex calciatore ed ex marito di Shakira Gerard, ma si ipotizza che possa essere il presidente di una delle squadre della competizione nostrana., quindi, espande le sue attività al di fuori della musica, anche se nei commenti numerosi utenti hanno ironizzato, criticando l’esibizione, giudicata terribile dallo stesso cantante, in un suo recente concerto. Un passo in più, quindi, verso l’internazionalizzazione della competizione, che già pochi mesi fa aveva visto l’Italia protagonista nel Mondiale per club dellacon lo streamer Blur e Francesco Totti come presidenti degli Stallions.