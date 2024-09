Una benedizione il fatto di poter ricorrere a maternità surrogata e adozione Non posso avere figli ma voglio diventare mamma | parla Selena Gomez

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di martedì 10 settembre 2024) “Non l’ho mai detto, ma purtroppo nonportare in grembo i miei. Ho un sacco di problemi medici che metterebbero in pericolo la mia vita e quella del bambino. È stato qualcosa di cui ho sofferto per un po’”: così, attrice, cantante ma anche imprenditrice grazie alla sua linea di cosmetici di grande successo (Rare Beauty).ha subito un trapianto di rene nel 2017 a causa del lupus, malattia cronica che – si legge sul sito Humanitas – è una patologia del connettivo (connettivite) caratterizzata da manifestazioni eritematose cutanee e mucose, sensibilità alla luce del sole e coinvolgimento sistemico di quasi tutti gli organi e apparati come il rene, le articolazioni, il sistema nervoso centrale, le sierose e il sistema emopoietico, dovute a deposito di immunocomplessi e complemento.