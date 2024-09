Un particolare dell’esibizione di Angelina Mango attira i criticoni

Leggi tutta la notizia su biccy

(Di martedì 10 settembre 2024)qualche giorno fa è stata ospite al Padova Pride Village e proprio undi quell’esibizione è diventato viralendo numerose critiche e sfottò. Durante l’esibizione de La Noia, infatti, la cantante ha volteggiato su sé stessa mostrando al pubblico anche il dietro dell’outfit. E vi lascio immaginare. ancheha ceduto: impossibile dire di no al “modello Elodie”, conviene troppo pic.twitter.com/J4vFinHL6s — erclablariserva (@riservaerclab) September 8, 2024 Quanto può fare paura e disturbare un c**o? A quanto pare, a giudicare da alcuni commenti selezionati e pubblicati da Dagospia, molto. Eccone alcuni: – Dopo Elodie anchementre canta deve farci vedere il suo c**o altrimenti non le escono le note. – Ancheha ceduto: impossibile dire di no al “modello Elodie”, conviene troppo.