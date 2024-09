Totò Schillaci e il tumore | cos’è e come si previene I sintomi a cui fare attenzione

Leggi tutta la notizia su tvzap

(Di martedì 10 settembre 2024)malattia. L’ex calciatore è ricoverato in ospedale per unal colon-retto, che lo aveva già colpito qualche anno fa. Ilal colon-retto è il secondo per incidenza con circa 50.000 nuove diagnosi nel 2023 secondo il rapporto “I numeri del cancro” e viene subito dopo ilal seno. Per prevenirlo è molto importante la diagnosi precoce,sottolinea il professore Maurizio Vecchi all’AdnKronos. (Continua) Leggi anche:colpito da un terribile lutto: l’addio poco fa Leggi anche:del colon, ida non sottovalutare: tutte le informazioni utili La malattia diIl mondo dello sport in ansia per le condizioni di salute di. L’ex attaccante, protagonista assoluto dei Mondiali di Italia ’90, è ricoverato in ospedale per unal colon-retto.