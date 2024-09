Tariq Ramadan condannato per stupro a Ginevra

Leggi tutta la notizia su panorama

(Di martedì 10 settembre 2024) Lo scrittore svizzeronipote del fondatore della Fratellanza musulmana Hasan Al Banna, è stato giudicato «colpevole die coercizione sessuale» dalla Camera d'appello penale e di revisione di. L'islamologo è statoa tre anni di carcere, di cui un anno da scontare, ha precisato questa mattina la Corte di giustizia in un comunicato stampa. I giudici dihanno stabilito cheha effettivamente abusato sessualmente di una donna, una notte dell'ottobre 2008, in una stanza di un albergo didove si teneva una conferenza.ginevrino, oggi 62enne, ha sempre smentito queste accuse. Nel maggio 2023, il Tribunale penale dilo aveva assolto per questi fatti.