Startlist cronometro Europei ciclismo 2024 | orari programma tv pettorali di partenza italiani in gara

(Di martedì 10 settembre 2024) Cominciano nella giornata di domani glidinella Limburgo belga e la prima giornata sarà interamente dedicata alleindividuali: dagli juniores, passando per gli under 23, arrivando infine agli élite. Sarà un percorso per specialisti puri quello da Heusden-Zolder a Hasselt, lungo 31.2 chilometri. Dislivello che sarà praticamente inesistente e strada che nella parte centrale sarà anche leggermente favorevole: si potranno sviluppare velocità impressionanti e fare delle mediee davvero notevoli. Tracciato che quindi si preannuncia essere particolarmente veloce. L’Italia punterà su due corridori in forma come Mattia Cattaneo ed Edoardo Affini, che escono da una discreta Vuelta, specie per quanto riguarda il primo che è stato un punto di riferimento per Mikel Landa e nell’ultimadi Madrid, arrivando terzo.