Premi Balzan al progresso sostenibile

(Di martedì 10 settembre 2024) Dal diritto alla storia della scienza, dalla biologia dell’invecchiamento ai materiali innovativi: idella fondazione internazionalepuntano quest’anno sul. A Milano la presidente della fondazione internazionaleo“, l’ex ministra Maria Cristina Messa, e la presidente del comitato generale, l’ex ministra Maria Cartabia, hanno annunciato i vincitori dei quattro2024, che sono John Braithwaite, dell’Australian National University, Lorraine Daston del Max Planck Institute for the History of Science di Berlino-Dahlem, Michael N. Hall del Biozentrum dell’Università di Basilea e Omar Yaghi dell’University of California Berkeley. I quattro vincitori riceveranno personalmente ilo il 21 novembre a Roma, alla presenza del presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Il valore di ogni2024 è di circa 800.