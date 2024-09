Nomine Partecipate | Centrodestra in Stallo Nuovo Summit Rinvio per le Designazioni

Leggi tutta la notizia su abruzzo24ore.tv

(Di martedì 10 settembre 2024) Pescara - Ilalla guida della Regione affronta un altro fallimento nelle trattative per ledelle, con unrinviato e tensioni interne. Ieri pomeriggio, il tentativo di risolvere la questione delledelleregionali si è concluso con un ulteriore. La riunione, che si è tenuta presso la sede di Forza Italia in via Carducci a Pescara, non ha prodotto risultati concreti. Alla riunione erano presenti per Fratelli d’Italia il senatore e segretario regionale Etel Sigismondi, il senatore Guido Liris, e la consigliera regionale Marilena Rossi, mentre il presidente della Regione Marco Marsilio era assente. Per Lega erano presenti il capogruppo in Consiglio regionale Vincenzo D’Incecco, mentre il segretario regionale e sottosegretario Luigi D’Eramo e la vice Sabrina Bocchino erano assenti.