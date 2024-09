Moggi fa la voce grossa nel tabellone over 45

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di martedì 10 settembre 2024) Tante partite ai 66esimi campionati provinciali outdoor, in corso di svolgimento al Circolo Tennis Reggio. Nonostante la pioggia, che ha costretto gli organizzatori a disputare alcuni match indoor nelle giornate di domenica e di ieri, proseguono senza intoppi i vari tabelloni: iniziato l’45, uno dei tornei riservati ai veterani, con il successo del padrone di casa Gianlucasu su Michele Azzone (Club Adelfi Rubiera) col punteggio di 7-5, 6-4; nel singolare maschile di quarta categoria, il più affollato con ben 138 partecipanti, tris di affermazioni per Marco Righi (Ct San Biagio Castelnovo Sotto), che supera uno dopo l’altro Gabriele Geroldi (San Martino Sport), Fabio Lazzaretti (Polisportiva Beriv) e Filippo Cattini (Ct Reggio): per lui ora il calendario prevede la sfida con Filippo Paglia (Ct Albinea).