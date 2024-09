Mancano chimici tintori Parte il corso su misura

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di martedì 10 settembre 2024) L’arte della nobilitazione tra passato e presente. Il distretto si evolve, le tecnologie mutano così come i tessuti, ma la vecchia scuola diformati per generazioni sul campo del tessile pratese è una componente fondamentale per l’evoluzione del sistema di tinteggiatura dei capi. Iall’appello, in generale per l’invecchiamento della forza lavoro e anche a causa del’abolizione dell’indirizzo di studi al Buzzi a seguito della riforma della scuola nel 2010. Da qui nasce l’idea di creare undi formazione intensivo e miratissimo con l’obiettivo di formare nuova manodopera spendibile subito nel mercato del lavoro che sia tanto esperta quanto aggiornata sulle novità del digitale e della sostenibilità.