Le lacrime di Selena Gomez | Volevo avere figli miei ma non riesco Ho pianto tanto

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di martedì 10 settembre 2024) Roma, 10 settembre 2024 – “Non l'ho mai detto ma purtroppo non possodei”. in un’intervista a cuore aperto a Vanity Fair,, l’attrice di “Only Murders in the Building” ha rivelato di non essere in grado di portare avanti una gravidanza. "Ho un sacco di problemi di salute che metterebbero in pericolo la mia vita e quella del bambino. Ci hosu per un po’ di tempo” ha aggiunto la cantante, attrice e imprenditrice statunitense che ha esordito da bambina nella serie tv Barney e poi in varie serie Disney. L'artista 32enne, attualmente legata al produttore discografico Benny Blanco, ha rivelato che avrebbe voluto mettere su famiglia entro i 35 anni, ma i suoi problemi di salute non le consentono di portare in grembo un bambino per nove mesi, inoltre una gravidanza metterebbe a rischio sia la sua vita che quella del feto.