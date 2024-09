Lavori sul lungomare di Ponente Si comincia dalla foce del canale

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di martedì 10 settembre 2024) Fra una settimana inizieranno isuldie tra due settimane quelli sul molo di Levante, per un investimento complessivo di 6 milioni e 700mila euro. Lunedì 16 settembre inizierà l’allestimento del cantiere in via Colombo, nella zonadove ci sono le colonie. Il progetto realizzato dallo studio "Laprimastanza" di Montiano prevede un investimento di 5 milioni e 200mila. Ad eseguire iè un Rti, acronimo che sta per Raggruppamento temporaneo di imprese, formato da Cooperativa Braccianti Riminese, Consorzio Imprese Romagnole e Consorzio Edili Artigiani Ravenna. Ricordiamo che nel 2022 sono stati realizzati tutti i sottoservizi fognari che i residenti della zona aspettavano da oltre cinquant’anni.