I Leoni di Sicilia Temptation Island o Maledetta primavera? La tv del 10 settembre

(Di martedì 10 settembre 2024) Per la prima serata in tv, martedì 10, su RaiUno alle 21.25 andrà in onda la serie“Idi”, con Michele Riondino, Miriam Leone, Vinicio Marchioni, Eduardo Scarpetta, Donatella Finocchiaro e Claudia Pandolfi. Nell’Ottocento i fratelli Paolo e Ignazio Florio lasciano la Calabria per cercare fortuna a Palermo, dove aprono un’aromateria e in poco tempo diventano ricchi. Ma sarà il figlio di Paolo, Vincenzo, a trasformare Casa Florio in un vero impero commerciale con spezie, tonno, zolfo e navi. Però Vincenzo vuole di più, ambisce a essere trattato come i nobili. Per questo cerca una moglie titolata, ma s’innamora follemente della borghese milanese Giulia Portalupi Su RaiDue alle 21.20 l’appuntamento è con “The Floor – Ne rimarrà solo uno”, conducono Cino Priello e Fabio Balsamo.