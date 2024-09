Guida ai glamping di lusso con spa in Italia

Leggi tutta la notizia su amica

(Di martedì 10 settembre 2024) Ci sono i camping, e poi ci sono i. Il termine – utilizzato per la prima volta nel Regno Unito nel 2005 – deriva dall’unione delle parole camping e glamour, e fa riferimento a una nuova modalità di vivere il campeggio. Si tratta di strutture dieco-friendly, che dal camping ereditano il contatto con la natura e il fascino per l’avventura, mentre dal glamour la bellezza irresistibile di spazi open air e confortevoli. In poche parole, sono il perfetto compromesso tra green e luxury, tra una vacanza selvaggia e un’esperienza a 5 stelle. Negli ultimi anni si sono diffusi anche in, in posti di mare e di montagna. Luoghi favolosi che prevedono anche spazi wellness per una fuga all’insegna del relax.