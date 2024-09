France | dal 13 settembre in radio Al bar del chiosco

Leggi tutta la notizia su laprimapagina

(Di martedì 10 settembre 2024) Dal 132024 sarà in rotazionefonica “Al bar del”, il nuovo singolo di. “Al bar del” è un brano che evoca l’atmosfera tipica di un quartiere vivace e familiare, dove i ritrovi quotidiani diventano il fulcro della socialità e delle relazioni interpersonali. Il bar delrappresenta il punto di incontro, un luogo dove si condividono momenti di convivialità e riflessione. È un simbolo di unione e conforto, dove le persone si ritrovano non solo per passare il tempo, ma anche per riscoprire la gioia di stare insieme e il senso di appartenenza. C’è una tensione tra il vivere il presente e l’incertezza del futuro, espressa nella frase “meglio oggi poi domani si vedrà”.