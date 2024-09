Elena Russo morta a 20 anni mentre consegna pizze in auto processo ai titolari | Violate le norme

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di martedì 10 settembre 2024)era una studentessa universitaria di Modena,a soli 20la sera del 30 gennaio del 2022. In questi giorni si sta celebrando ilnei confronti dei soci dellaria reggiana in cui la ragazza lavorava come addetta alle consegne. Si tratta di un 49enne e di una 33enne a carico dei quali sono state formulate gravi accuse, come quella di omicidio colposo con violazione delleper la sicurezza sul lavoro e del codice stradale.Leggi anche: Incidente con il wakeboard:Arianna Forni, organizzatrice della Biennaleèinfatti propriostavandoa domicilio guidando l’fornita daidel locale. Entrambi sono ora stati rinviati a giudizio e ilcomincerà a novembre.