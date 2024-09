Droga a Colli al Metauro arrestato e già libero uno spacciatore di 39 anni

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di martedì 10 settembre 2024)al(Pesaro e Urbino) martedì 10 settembre 2024 - E’ stato colto in flagranza di reato e per questo subito, unodi 39. I Carabinieri della Stazione diassieme ai colleghi del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Fano lunedì sera lo hanno pizzicato mentre cedeva una dose di cocaina ad un cliente. Immediata è scattata anche la perquisizione personale, dell’auto con cui aveva raggiuntoale della sua abitazione. In tutto sono stati trovati e sequestrati altri 50 grammi di cocaina, oltre a tutto il materiale necessario per il confezionamento e la pesatura delle dosi. E in un cassetto circa 12mila euro di denaro contante, ora confiscato dall’autorità giudiziaria.