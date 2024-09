Corso Trieste invaso dal fango la denuncia di Santocchio

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di martedì 10 settembre 2024) Tempo di lettura: 2 minuti, una delle zone nevralgiche di Scafati, si presenta da ieri in condizioni di degrado che non possono essere ignorate. A fare notizia non è l’ennesimo allagamento causato dal maltempo, ma un problema ben più grave e persistente: la mancata manutenzione delle caditoie e dei tombini, che stanno trasformando le strade in vere e proprie trappole per i cittadini. Nonostante gli annunci di periodiche operazioni di pulizia, la situazione è sotto gli occhi di tutti: fanghiglia, rifiuti e, peggio ancora, un odore insopportabile che rende invivibile una delle arterie principali della città . I cittadini, esasperati, si chiedono se questi interventi vengano realmente effettuati o se restino solo promesse da social media.